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Ужасающие подробности жизни убитого депутата Гуры

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За неделю после убийства депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры обществу начали открываться страшные детали его жизни. В частности стало известно, что депутат 15 лет назад убил свою жену, а помощника заставил закапывать ее тело.

Эта новость изрядно всколыхнула страну. В офис Черкасской общественной организации, зашел мужчина. Он прибыл, чтобы поговорить с депутатом местного облсовета Сергеем Гурой. Разговор перерос в ссору. Мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в депутата, после чего забаррикадировался в помещении.

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Убийцей оказался Николай Гончар – друг и бизнес-партнер Гуры. И их дружба тянулась еще с 90-х годов. Как стало известно из открытых источников свою карьеру, не политическую – бандитскую, Сергей Гура начал в 90-х. С прозвищем "Гурентий" водил автомобиль криминального авторитета "Торпеды".

Поднявшись по карьерной лестнице выше, начал заниматься вымогательством и рейдерством. В 2003 году он позвонил своему помощнику Николаю Гончару, попросил приехать. Когда он прибыл к Гуре, увидел, как его начальник достал пистолет и выстрелил своей жене в затылок. Вторая половинка, по словам убийцы, много знала. Тело положили в багажник и отвезли в лесополосу, где и закопали.

Жили они хорошо и счастливо, и в 2003 Сергей Гура ее убил. Убил и закопал в одной из многих лесополос волшебной Черкасской области. Милиции же заявил, что она исчезла. Милиция имеет давние традиции доверия к авторитетным людям,
– рассказал волонтер Родион Шовкошитный.

Милиции Гура сообщил, что жена исчезла. Ее так никто и не искал. А у самого Гуры жизнь пошла, как по маслу. Криминальный путь привел его в "Партию регионов". 2009 года был избран председателем Городищенского районного отделения. После смены власти в 2015 перебежал в "Батькивщину". Все шло так хорошо, что даже со своим другом Николаем Гончаром поделился бизнесом. Однако дельцы так что-то и не поделили.

По неизвестным причинам дружба превратилась во вражду. 24 мая Гончар убил Гурентия. После этих событий полиция нашла тело женщины.

А самого Гончара взяли под охрану. На время расследования он будет в СИЗО. Однако в суде несмотря на очевидность преступления, Гончар свою вину отрицал. По факту умышленного убийства и захвата заложников ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Черкасс Убийство депутата Гуры в Черкассах
Источник: 24 Канал
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