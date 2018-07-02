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На скандальному одеському "Автохабі" провели перевірку: які порушення знайдено

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Автохаб
Автохаб / dumskaya.net

У вересні 2017 року Володимир Гройсман урочисто відкривав "Автохаб" в Одеському порті. Суть проекту полягала у тому, що українці, які купляють за океаном авто з аукціонів, отримують їх у порті – і прямо на місці розмитнюють. Ця процедура мала б виконуватись за принципом єдиного вікна – швидко, без зайвої бюрократії та натяків на хабар.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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"Незабаром "Автохаб" відзначатиме вже річницю роботи. А що здобули? Під "Автохаб", ідея якого нібито виключала будь-які корупційні ризики, створили цілу схему. І її ми детально розклали. Як виявилося, самостійно розмитнити автівку за принципом єдиного вікна власникам було майже неможливо. Аби обійти бюрократичні перепони та розібратися із інвойсами, платежами, податками, простіше було звернутися до митного брокера. І от цей ринок віртуозно поділили", – зазначила Мартинюк. 

За її словами, частина брокерських фірм встановила прайс за послугу під ключ 600 доларів, інша, що об'єднались у спеціально створену асоціацію, – 1200. Але відмінність дешевших брокерів у тому, що коштовніші посередники примудрялися проводити документи своїх клієнтів за один день та ще й примудрялися якимось дивним чином проводити по базі значно меншу інвойсову вартість авто, відповідно, зменшуючи акцизні та податкові платежі свого клієнта.

Переплата за їхні послуги для клієнта у 600 доларів відбивалася із лишком. Звісно, з мінусом для бюджету, але кого то турбує, коли на кону гроші з власної кишені. Схема стала відомою тоді, коли конкуренти-невдахи за 600 доларів втратили одного такого клієнта, а потім побачили, як він вигідно розмитнив машину, на третину занизивши її вартість,
– розповіла журналістка.

Також вона додала, що на місцевому рівні усі звернення ігнорувалися. Дісталися нарешті й столиці та самого прем'єра. Після ефіру програми ЦРУ, в якій журналісти по поличках розклали схему та махінації, на "Автохабі" таки провели внутрішню службову перевірку. Перевіряло роботу одеситів центральне управління ДФС з Києва. Щоправда не тотально, а по вибірковим позиціям. По тим, які ми оприлюднили у своїй програмі та про які заявляли активісти.

"І ось ми вже отримали результат – порушення підтвердилися. Приміром, виявили, що при оформленні БМВ Х5, експерти занизили вартість автомобіля на понад 5 тисяч доларів, різницю митних платежів нарахували у понад 75 тисяч. Разюча економія! Ще один випадок, коли розбирали документи, за якими розмитнювали американський "Лексус", запідозрили, що митні платежі скоротили на понад 200 тисяч", – додала Мартинюк.

Дивіться відео повного випуску відоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 2 липня 2018

 

Теги: Новини України Авто Новини Одеси Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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