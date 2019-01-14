На території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа: фото, відео

У одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горить орієнтовно 200 квадратних метрів приміщення. Пожежа досить серйозна: святиню затягнуло густим чорним димом.

На місці пожежі працюють 11 одиниць спецтехніки та 45 осіб особового складу, передають у прес-службі ДСНС України.

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14 січня о 16:17 на пульт зв’язку 101 надійшло повідомлення, що горить будівля на вулиці Лаврській, 23,

– йдеться у повідомленні.

Рятівники зазначають, що 2-поверхова будівля, де сталась пожежа, належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.



Пожежа у лаврі/ 24 канал



Пожежа у Києво-Печерській лаврі/ 24 канал

"Попередньо, пожежа розпочалась в одній із кімнат на 2-му поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. Станом на 17:00, площа пожежі становить орієнтовно 200 квадратних метрів", – додають у ДСНС.

Відомо, що будівля, яка горить входить в архітектурний комплекс лаври.

Як повідомила спікер ДСНС Києва Світлана Водолага, будівля – недіюча, у ній проходила реконструкція.

Кияни розміщують у своїх соцмережах фото та відео, на яких видно густий дим, що оповив святиню.

Горить Києво-Печерська Лавра. Зовсім не схоже на дим над Сікстинською капелою. Опубліковано Yuriy Lashkay Понеділок, 14 січня 2019 р.