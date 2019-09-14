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      На відремонтованому мосту у Дніпрі сталася аварія за участю маршрутки: є постраждалі – відео

      417 Читать новость на русском
      На відремонтованому мосту у Дніпрі сталася аварія за участю маршрутки
      На відремонтованому мосту у Дніпрі сталася аварія за участю маршрутки / Інформатор. Дніпро

      Аварія за участю маршрутки сталася ввечері 13 вересня у Дніпрі на нещодавно відремонтованому новому мосту. Внаслідок ДТП до лікарні потрапили троє пасажирів мікроавтобусу та дитина, що перебувала в авто.

      Маршрутка, вщент заповнена людьми, врізалася у легковик "Волга", який різко загальмував, бо його підрізала іномарка, передає "Інформатор" у Facebook.

      Читайте також: У Києві "швидка" з хворою дитиною потрапила у ДТП: фото, відео

      Водій маршрутки просто не встиг зреагувати на маневр. Винуватець ДТП втік з місця пригоди.

      ДТП на новому мосту в Дніпрі: фото "Інформатор"

      За медичною допомогою із забоями та порізами від розбитого скла звернулись троє пасажирів мікроавтобуса та дитина, яка їхала у "Волзі".

      Дивіться відео: наслідки ДТП за участю маршрутки у Дніпрі

      Тієї ж ночі у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися Opel і Porshe.

      Дивіться відео: наслідки аварії з автомобілями Opel і Porshe

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      Теги: Новини України Постраждалі Аварії та ДТП Авто Водний транспорт Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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