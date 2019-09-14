На відремонтованому мосту у Дніпрі сталася аварія за участю маршрутки: є постраждалі – відео

Аварія за участю маршрутки сталася ввечері 13 вересня у Дніпрі на нещодавно відремонтованому новому мосту. Внаслідок ДТП до лікарні потрапили троє пасажирів мікроавтобусу та дитина, що перебувала в авто.

Маршрутка, вщент заповнена людьми, врізалася у легковик "Волга", який різко загальмував, бо його підрізала іномарка, передає "Інформатор" у Facebook.

Читайте також: У Києві "швидка" з хворою дитиною потрапила у ДТП: фото, відео

Водій маршрутки просто не встиг зреагувати на маневр. Винуватець ДТП втік з місця пригоди.

ДТП на новому мосту в Дніпрі: фото "Інформатор"

За медичною допомогою із забоями та порізами від розбитого скла звернулись троє пасажирів мікроавтобуса та дитина, яка їхала у "Волзі".

Дивіться відео: наслідки ДТП за участю маршрутки у Дніпрі

Тієї ж ночі у Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися Opel і Porshe.

Дивіться відео: наслідки аварії з автомобілями Opel і Porshe