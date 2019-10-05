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      На євробляхах і з Росією в серці: на Дніпропетровщині спіймали таксиста-сепаратиста – фото

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      СБУ затримала таксиста-сепаратиста, який агітував за "русскій мір"
      СБУ затримала таксиста-сепаратиста, який агітував за "русскій мір" / СБУ

      Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала таксиста, який називав себе прихильником "російського козацтва", РПЦ, монархізму та агітував за відділення області від України.

      Чоловік активно підтримував тимчасову окупацію Криму та Донбасу, повідомляють у пресслужбі СБУ.

      Знайте більше: На Луганщині затримали проросійського бойовика: що відомо – відео

      Так, таксист-прихильник "русского мира" у соціальних мережах агітував за відділення Дінпропетровської області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації.

      Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" бойовиків,
      – повідомляють у відомстві.

      На Дніпропетровщині спіймали сепаратиста
      Одяг таксиста-сепаратиста/ Фото СБУ 

      Окрім того, таксист з Дніпра навіть власне авто обвішав символікою країни-агресора, а свої ідеї пропагував клієнтам. Як видно на фото, пропагандист віддав перевагу автомобілю Opel німецького виробництва, до того ж на європейській реєстсрації.

      На Дніпропетровщині спіймали таксиста-сепаратиста
      Авто затриманого таксиста/ Фото СБУ 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Дніпра СБУ Російська пропаганда
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