На зарплату в конверті в Україні погоджуються більшість людей
Отримувати в конверті частину зарплати, при цьому працюючи офіційно, погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%). Водночас серед тих, хто не працює, тільки 46,0% погоджуються на зарплату в конверті.
Наймані працівники в Україні не мають спільної думки про те, який варіант отримання зарплати є більш привабливим, свідчать дані опитування Центру Разумкова.
До теми: Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка
Зарплати в конвертах: думка українців
- 28% опитаних українців виступають за вищу зарплату плюс частину неофіційно в конверті;
- 22% – за нижчу зарплату, але щоб уся вона виплачувалась офіційно;
- 29% – залежно від того, наскільки великою буде неофіційна частина зарплати.
Дослідження Центру Разумкова було проведене 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу
Статистика рівня безробіття в Україні по областях / Інфографіка 24 каналу