На зарплату в конверті в Україні погоджуються більшість людей

Отримувати в конверті частину зарплати, при цьому працюючи офіційно, погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%). Водночас серед тих, хто не працює, тільки 46,0% погоджуються на зарплату в конверті.

Наймані працівники в Україні не мають спільної думки про те, який варіант отримання зарплати є більш привабливим, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

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Зарплати в конвертах: думка українців

28% опитаних українців виступають за вищу зарплату плюс частину неофіційно в конверті;

22% – за нижчу зарплату, але щоб уся вона виплачувалась офіційно;

29% – залежно від того, наскільки великою буде неофіційна частина зарплати.

Дослідження Центру Разумкова було проведене 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.



Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу