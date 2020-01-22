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      На зарплату в конверті в Україні погоджуються більшість людей

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      Зарплати в конвертах в Україні погоджуються отримувати більшість працівників / 24 канал

      Отримувати в конверті частину зарплати, при цьому працюючи офіційно, погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%). Водночас серед тих, хто не працює, тільки 46,0% погоджуються на зарплату в конверті.

      Наймані працівники в Україні не мають спільної думки про те, який варіант отримання зарплати є більш привабливим, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

      До теми: Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка

      Зарплати в конвертах: думка українців

      • 28% опитаних українців виступають за вищу зарплату плюс частину неофіційно в конверті;
      • 22% – за нижчу зарплату, але щоб уся вона виплачувалась офіційно;
      • 29% – залежно від того, наскільки великою буде неофіційна частина зарплати.

      Дослідження Центру Разумкова було проведене 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

      середня зарплата в Україні статистика зарплат доходи українців
      Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Безробіття в Україні де в Україні немає роботи статистика по областях
      Статистика рівня безробіття в Україні по областях / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Зарплата Статистика Соціологічне дослідження дослідження Гроші
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