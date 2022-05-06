Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський
Джерело:Chatham House
Україна 72 дні бореться проти повномасштабної атаки російських вбивць. З боку Кремля немає жодних спроб досягти миру.
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на виступі перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
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"Ми поки не бачимо кінця війни. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною", – сказав президент.
Україна щодня веде перемовини
За словами Зеленського, щодня з 24 лютого Україна веде перемовини про постачання зброї та нові санкції. Паралельно з цим уряд намагається домовитись з Росією, щоб забезпечити зелений коридор для тих людей, які досі перебувають в Маріуполі.
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Наслідки відчує весь світ
Зеленський наголосив, що український народ зацікавлений якнайшвидше завершити війну та повернути території, відбудувати міста та села. Це робитимуть, зокрема, за кошти, які конфіскували в Росії.
Президент вважає, що російсько-українська війна вплине на світ. Насамперед на безпеку на Близькому Сході. Все через зруйноване постачання головних продуктів в регіоні. Зеленський заявив, що лідери закордонних країн вже усвідомлюють, до чого призвела війна, хоча на початку повномасштабної агресії Росії були дуже песимістичними у питаннях щодо оборони України.
Президент також додав, що йому прикро, бо українська влада понад 2 місяці переконувала світ надати озброєння. Проте всі постійно вагались.
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Перемовини України та Росії: останні новини
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Кремль чекає результату боїв за Схід України. Він наголосив, що Путін не хоче справжніх переговорів.
- Зеленський заявив, що перед будь-якими дипломатичними питаннями стоїть відновлення територіальної цілісності України.
- Також президент говорив, що після звірств окупантів українці не хочуть перемовин з Кремлем, а хочуть просто вбивати росіян.