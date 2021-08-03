НАБУ відкрило 3 провадження проти СБУ через справу Чауса, – Бутусов
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Біглий екссуддя Микола Чаус 3 серпня нарешті потрапив у руки НАБУ. Детективи поспішили відкрити проти СБУ одразу 3 провадження.
Про це заявив журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За його даними, провадження НАБУ відкрило проти керівництва СБУ.
Важливо Він сам попросив допомоги, – СБУ заявила, що не "викрадала" Чауса
Наразі це всі деталі, які повідомив Бутусов. Водночас журналіст пообіцяв надати більше подробиць згодом.
НАБУ відкрило 3 кримінальні справи проти керівництва СБУ. І це був би далеко не один фігурант. Про деталі тиску на НАБУ ми розповімо трохи пізніше, це просто приголомшлива нахабство і впевненість у безкарності низки вищих посадових осіб,
– написав Бутусов.
Однак попри тиск, НАБУ таки поламало спробу викрадення СБУ корупціонера. Тепер треба чекати подальших результатів.
Останні події навколо Чауса: головне
- Екссуддя Микола Чаус нарешті знайшовся після нібито викрадення у Молдові. 30 липня він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
- У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус. Але наздогнати машину їм не вдалося.
- Тривалий час про місцеперебування Чауса не знав навіть його адвокат. Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".
- І лише 3 серпня Чаус таки потрапив до рук детективів НАБУ. Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали в лікарні "Феофанія".
Чому НАБУ та СБУ не поділили Чауса
В Офісі генпрокурора спробували пояснити, чому за суддю, якого підозрюють у корупції, точилася боротьба між НАБУ та СБУ.
- Річ у тім, що з 2016 року НАБУ розслідує справу про хабар, в якій Микола Чаус і є підозрюваним. До того ж у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
- Натомість СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном. 30 липня екссуддю визнали потерпілим і допитали у цій справі.