Над Одесою працював ворожий безпілотник: він пішов вслід за російським кораблем
Джерело:ОК "Південь"
В Одесі вранці 1 травня чули вибухи. Як виявилось, попрацювали сили української ППО. Вони збили ворожий безпілотник-розвідник.
В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що російський безпілотник пішов за тим же напрямом, що і крейсер "Москва". Інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.
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В Одесі спрацювала ППО, – Братчук
В Одесі, за попередньою інформацією спрацювала система Протипровітряної оборони. Наразі всі деталі будуть уточнені і згодом повідомимо всю офіційну інформацію,
– пояснив Братчук.
Майже водночас з Одесою пролунав дуже гучний вибух в Миколаєві. Над містом піднялась велетенська хмара помаранчевого кольору. Голова Миколаївської ОВА підтвердив вибухи.
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Згодом Кім оприлюднив фото вже білої і хмари і зазначив, що стан повітря – у межах норми, отож хвилюватись не потрібно. За попередньою інформацією, російські військові поцілили в селітру.