Українські військові підняли наш прапор над визволеною Андріївкою

Бійці 3 окремої штурмової бригади ЗСУ показали, як підняли український прапор над визволеною від росіян Андріївкою. Наші військові днями повідомили про визволення села у Донецькій області.

Тоді 15 вересня пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповідав, що населений пункт повністю зруйнований. Тоді військовий навіть не був впевнений, що там десь можна закріпити український прапор.

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Бійці підняли прапор України над Андріївкою

Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади,

– написали військові.

Бійці показали фото та відео з визволеного населеного пункту.

Наші військові підняли прапор над Андріївкою: дивіться відео

Водночас наші військові розповіли, що російські загарбники досі намагаються штурмувати село та постійно накривають його вогнем. Попри це, здійняти український прапор тут було важливо.

Це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ. Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону,

– уточнили в бригаді.

Український стяг в Андріївці Донецької області

Визволення Андріївки: коротко