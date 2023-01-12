Зброя буде: Подоляк заявив, що у Британії та Польщі вже ухвалили рішення про передачу танків ЗСУ
Джерело:твітер Михайла Комадовського
Невдовзі Україна може отримати танки від Польщі та Великої Британії. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, рішення вже ухвалили.
Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2. Головне їхнє озброєння – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.
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Україна отримає танки
У коментарі журналісту "Голосу Америки" Михайлу Комадовському Подоляк розповів, що Велика Британія та Польща вже ухвалили рішення про передачу танків Україні.
Це безперечно. Вже ухвалено рішення по суті,
– зазначив радник голови ОП.
Однак, за його словами, поки не ухвалили, скільки саме танків передаватимуть.
"Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", – підсумував Подоляк.
Україна може отримати танки Leopard: коротко
- Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня приїхав з візитом до Львова, де зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
- Дуда повідомив про постачання роти танків Leopard. Мовиться про 14 одиниць. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів, що таке рішення має "змусити інші країни зробити те саме".
- Військовий експерт Роман Світан зауважив, що після отримання танків Leopard Україна матиме потужну наступальну зброю.
- Німеччина, попри позицію Польщі, відмовляється постачати їх Україні.
- Як зауважив військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – це супермашина, ікона танкобудування. За своєю ефективністю вона не поступається Abrams.
- Це танк, який створювався для того, щоб протистояти армії Радянського Союзу з урахуванням тієї техніки. Він дуже добре справляється з Т-72, Т-90, Т-80 та іншими. Окрім того, Leopard має значно кращу гармату, яка веде вогонь точніше і на більшій дистанції.
- Катков відзначив, що західними снарядами він може прошивати радянську техніку в будь-якій проєкції на всіх реальних дистанціях бою. Ба більше, навіть Leopard 2 A4 90-х років має тепловізори та цифрову систему управління вогнем.