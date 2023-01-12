Зброя буде: Подоляк заявив, що у Британії та Польщі вже ухвалили рішення про передачу танків ЗСУ

Невдовзі Україна може отримати танки від Польщі та Великої Британії. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, рішення вже ухвалили.

Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2. Головне їхнє озброєння – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.

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Україна отримає танки

У коментарі журналісту "Голосу Америки" Михайлу Комадовському Подоляк розповів, що Велика Британія та Польща вже ухвалили рішення про передачу танків Україні.

Це безперечно. Вже ухвалено рішення по суті,

– зазначив радник голови ОП.

Однак, за його словами, поки не ухвалили, скільки саме танків передаватимуть.

"Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", – підсумував Подоляк.

Україна може отримати танки Leopard: коротко