Повний колапс армії Росії: окупанти панічно бояться надання Україні ракет ATACMS

Російські пропагандисти влаштовують істерику через те, що український контрнаступ не зупиниться навіть через погіршення погодних умов. Адже Україна буде атакувати ворога якщо не танками, то ракетами. Зокрема ATACMS, які, на думку росіян, нам мають надати.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські сили будуть працювати по ворогу ракетами за будь-яку погоду та за будь-який час.

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Росіяни не встигають реагувати

Ракети, які має на озброєнні Україна, зокрема нашого виробництва, на 70 – 80% виконують бойове завдання. Водночас у росіяни показники зворотні – українські сили збивають 70 – 80% їхніх ракет. А українські ракети вони дістати не можуть.

Ці ракети виготовлені за новими технологіями, мають серйозні системи управління, й атака ними відбувається, з точки зору росіян, практично миттєво. Окупанти не встигають відреагувати,

– зазначив військовий експерт.

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Якщо Україні нададуть у достатній кількості, а саме сотні ракети, особливо ATACMS, то всі більш-менш масштабні військові об'єкти росіян будуть виведені з ладу. На кожний такий об'єкт достатньо скинути 3 – 4 ATACMS.

"А якщо одразу запустити багато ракет, то можемо вимкнути усю систему управління переміщенням військ окупантів. Тому якщо Україна отримає припустимо 500 ATACMS, уся російська армія зупиниться. Усі паливоприймачі будуть знищенні, а без палива, армія засихає, як без крові. Тоді Швидкість її переміщення знизиться і настане повний колапс", – наголосив Роман Світан.

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Ракети ATACMS Це американська твердопаливна тактична балістична ракета класу "земля – земля". Дальність її застосування до 300 кілометрів. Пусковими установками для ракет ATACMS є РСЗВ M270 MLRS та M142 HIMARS. Пусковий контейнер ATACMS має кришку з візерунком із шести кіл, як на стандартній кришці ракети MLRS.

Що відомо про надання Україні ракет ATACMS