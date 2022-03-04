Нафта, криптовалюти, золото, відпочинок: Україна вимагає додаткові санкції для Росії
Україна вимагає від західних країн не лише не зупиняти санкційний тиск на країну-агресорку Росію, а і його посилити зокрема. Також офіційний Київ оприлюднив конкретний список обмежень, які слід додатково застосувати.
Про це 4 березня розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час всеукраїнського телемарафону. Говорив він на цю тему й на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, інформує 24 канал.
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За словами Кулеби, у заході також взяли участь державний секретар США Ентоні Блінкен і міністри закордонних справ Канади та Великої Британії – Мелані Жолі та Ліз Трасс відповідно.
Які ще санкції має застосувати Захід до Росії
- Обмежити торгівлю нафтою.
- Обмежити доступ Росії до криптовалют.
- Обмежити можливості продавати комусь у світі золото.
- Обмежити можливості для членів родин керівництва Росії насолоджуватися життям в західних країнах. Мовиться передусім про тих людей, які посприяли Путіну в ухваленні рішень щодо агресії проти України.
Ухвалювали рішення про агресію, допомагали, співчували – будь ласка, в Білорусі – чисте повітря, їздіть на відпочинок, купуйте там собі будинки та живіть у своє задоволення,
– підкреслив Кулеба.
Для чого це потрібно
- Щоб закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, які росіяни можуть обійти.
- Щоб добити пораненого звіра під назвою російська економіка.
"Є ще серйозний санкційний інструментарій, і я озвучив його на засіданні. І ми будемо тиснути доти поки не переможемо", – наголосив Кулеба.
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