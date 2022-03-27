Нафтобаза у Дубно повністю знищена, але обійшлося без жертв, – глава ОВА

27 березня 2022 , 10:57
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Російські військові завдали ракетних ударів по нафтобазі в Дубно, що в Рівненській області. Внаслідок атаки ворога об'єкт повністю знищено.

Окупанти знищили нафтобазу вщент

Про це 27 березня в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, нафтобаза у Дубно знищена вщент.

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Водночас, на щастя, внаслідок ударів російських окупантів обійшлося без жертви.

Нафтобаза знищена вщент, але обійшлося без людських жертв,
– сказав Коваль.

Росія атакувала нафтобази

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Автор: Михайло Гема