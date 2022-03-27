Нафтобаза у Дубно повністю знищена, але обійшлося без жертв, – глава ОВА
27 березня 2022 , 10:57Читать новость на русском
Російські військові завдали ракетних ударів по нафтобазі в Дубно, що в Рівненській області. Внаслідок атаки ворога об'єкт повністю знищено.
Окупанти знищили нафтобазу вщент
Про це 27 березня в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, нафтобаза у Дубно знищена вщент.
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Водночас, на щастя, внаслідок ударів російських окупантів обійшлося без жертви.
Нафтобаза знищена вщент, але обійшлося без людських жертв,
– сказав Коваль.
Росія атакувала нафтобази
- У суботу, 27 березня, російські окупанти ракетами атакували нафтобазу в Дубно. Перед цим ЗСУ збили ворожий дрон.
- У ніч з 26 на 27 березня пожежу вдалося локалізувати.
- Також окупанти завдали ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього виникла пожежа на одному з промислових підприємств для зберігання пального.
- Там пожежу ліквідували тільки зранку 27 березня.
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