"Є український слід": на нафтозаводі у російському Туапсе сталася масштабна пожежа

У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, спалахнула масштабна пожежа на території нафтового заводу. Майже одразу загарбники почали волати, що нібито у всьому винна Україна.

Вибухи та пожежі на території Росії уже стали хорошою традицією. Власне, полум'я в Туапсе зайнялось на підприємстві "Роснєфті" у ніч проти 28 лютого. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також Зрадники в білих халатах і аптечна мафія: як працює "медсистема" на окупованому Запоріжжі

"Усе спокійно, переживати не потрібно"

Майже одразу після того, як стало відомо про цей інцидент, місцева влада заявила про те, що перейматися не варто. Також там сказали, що до гасіння вогню було залучено 32 людей і 11 одиниць техніки.

Шановні жителі міста Туапсе, з приводу нічних "хлопків" на території нафтобази відомо, що станом на 03:00 вогнеборцям вдалось ліквідувати полум'я. Приводів для занепокоєння немає,

– написали в адміністрації російського міста.

Водночас в повідомленні зазначено, що нафтові резервуари полум'я не зачепило та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає.

Горить нафтозавод у Туапсе: дивіться відео з російських ЗМІ

Чимало російських видань стверджують, що на території нафтобази вибухнули два невідомі безпілотники. На місці виявлено дві вирви глибиною близько 1,5 метра.



Пожежа в Туапсе на нафтобазі / Світлина з ворожих телеграм-каналів



У Краснодарському краї Росії було неспокійно через пожежу / Фото з ворожих телеграм-каналів

Важливо, що поруч із нафтобазою розташована казарма військових міністерства оборони Росії. До речі, у мережі можна натрапити на відео, на який чути звуки "хлопків", однак офіційної інформації про те, що їх спричинили БпЛА з вибухівкою, – не було.

Вибухи в Туапсе: дивіться відео з російських ЗМІ

Звісно, що користувачі, які є громадянами ворожої держави, почали писати про те, що нібито у всьому винна Україна – буцімто це наші дрони. Станом на 09:00, 28 лютого неможливо сказати, чи це так, але істерики в окупантів не можуть не тішити.

Два безпілотники атакували аеродром в Білорусі