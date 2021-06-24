"Нафтогаз" – приватне акціонерне товариство, – у НАЗК пояснили незаконність призначення Вітренка

У НАЗК заявили, що Юрія Вітренка призначили главою "Нафтогазу" незаконно. Річ у тім, що особи, які очолюють приватні компанії не повинні приймати рішень щодо них. Чиновник робив це неодноразово.

Так вимагає Закон України "Про запобігання корупції" та Конституція України. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

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"Закон вимагає, щоб особа, яка брала участь у прийнятті рішень щодо суб'єкта господарювання приватної компанії хоча б рік не очолювала відповідне підприємство", – пояснив Новіков.

Він наголосив, що в статуті "Нафтогазу" чітко вказано, що це – приватне акціонерне товариство.

Є постанова уряду, яким затверджено статут "Нафтогазу", там прямо так і написано. Так вирішив уряд,

– зазначив глава НАЗК.

Ба більше, як він додав, якби "Нафтогаз" був публічним акціонерним товариством, у такому випадку Юрій Вітренко зміг би обіймати посаду його керівника. Але б це породило б інші обов'язки.

Вітренко впливав на діяльність наглядової ради

"Юрій Вітренко системно брав участь у прийнятті рішень щодо "Нафтогазу" й навіть висловлювався щодо того рішення, яким його самого призначили й звільнили наглядову раду. Він особисто це ініціював", – пояснив Новіков.

Саме це звільнення й дало можливість уряду призначити його головою правління "Нафтогазу". У НАЗК вважають, що це явне порушення закону і вплив на діяльність. "Тут є конфлікт уряду й "Нафтогазу" з законом", – підкреслив він.

Він сподівається, що наглядова рада "Нафтогазу" 24 червня прийме рішення про припинення повноважень її глави.

Що відомо про вердикт НАЗК щодо Вітренка

У НАЗК заявили, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції". Тому Агентство звернулося до прем'єра Дениса Шмигаля з вимогою анулювати контракт Вітренка.

Одразу після цього голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відставку чиновника з посади.

У Міністерстві юстиції України не погодилися із заявою НАЗК щодо призначення Вітренка і заявили, що будуть оскаржувати його у суді.

У "Нафтогазі" ж зазначили, що призначення Вітренка залишається у силі і він виконує свої обов'язки.