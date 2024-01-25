Хакери атакували "Нафтогаз", а в "Укрпошті" та "Шляху" стався технічний збій: що відомо
Джерело:"Нафтогаз"
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" повідомили про масштабну атаку на один зі своїх дата-центрів. Станом на зараз сайт і кол-центр не працюють. Водночас повідомляється про технічний збій в Укрпошті та роботі системи "Шлях".
У компаніях звернулися до клієнтів. Наразі спеціалісти працюють над усуненням проблем.
Дивіться також Кремль здійснив масштабну хакерську атаку на Microsoft: у компанії вперше відреагували
"Нафтогаз" повідомив про кібератаку
Компанія "Нафтогаз України" 25 січня постраждала через хакерську атаку. Станом на зараз відомо, що сайт компанії, а також її кол-центр не працюють.
Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії,
– йдеться в повідомленні.
У компанії подякували користувачам за розуміння та додали, що про строки відновлення сервісів повідомлять пізніше.
Підприємство "Газмережі" теж заявило про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. Наразі вебсайти філій національного оператора та кол-центр не працюють. Це підприємство входить до Групи "Нафтогаз".
В Укрпошті також стався технічний збій
В IT-системах Укрпошти стався технічний збій.
У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час,
– мовиться у повідомленні пресслужби.
Повідомляється, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.
Перебої у роботі спостерігають і у системі "Шлях"
В "Укртрансбезпеці" попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи "Шлях".
До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки",
– йдеться в заяві.
Про відновлення входу до системи "Шлях" відомство повідомить окремо.
Раніше хакери атакували Київстар
- 12 грудня 2023 року у Київстар повідомили про технічний збій, у результаті якого не були доступними послуги зв'язку та доступ в інтернет у більшої частини клієнтської бази.
- Згодом у компанії повідомили, що вони стали жертвою потужної хакерської атаки, що призвела до значних перебоїв у наданні послуг. У відповідь на атаку компанія заручилася підтримкою правоохоронних органів та спеціалізованих державних служб для розслідування та документування обставин і наслідків незаконного вторгнення.
- Того ж дня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв'язку Київстар. СБУ розпочала розслідування одразу за 8 статтями Кримінального кодексу України.
- Пізніше відповідальність за атаку на Київстар взяло на себе псевдохакерське угруповання "Сонцепьок". У Службі безпеки пояснили, що це хакерський підрозділ ГРУ Росії. Фактично, ворог публічно легалізував результати своєї злочинної діяльності. Атака відбулась через обліковий запис одного зі співробітників.
- 21 грудня компанія повідомила про відновлення всіх базових сервісів. Користувачі отримували доступ до них поступово, але сьогодні відновлення потребують лише окремі й найменш популярні послуги.