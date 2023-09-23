"Все, в*бали": склад боєприпасів "російських миротворців" у Нагірному Карабаху уразили ракетою

23 вересня 2023, 13:09
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Джерело:

NEXTA

Удар приписують нібито Азербайджану. В ролику видно величезний стовп диму.

Ситуація у Нагірному Карабаху та Вірменії не така гаряча, як декілька днів тому. Незаконні збройні формування складають зброю, а Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

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Горить склад росіян

Телеграм-канал NEXTA оприлюднив відео того, як склад боєприпасів "російських миротворців" у Нагірному Карабаху уразили ракетою. У дописі не навели деталей, коли це сталося, але зазначили, що ракета, імовірно, азербайджанська.

У ролику помітно людей у формі, вони починають бігти, помітивши дим. Видно казарми і російські прапори. Один із солдатів незворушно продовжує йти, бо в нього зайняті руки. Також чути слова російською: "Все, наш склад в*бали".

Пожежа після прильоту ракети на складі росіян у Нагірному Карабаху: дивіться відео

Що відбувається в Нагірному Карабаху зараз

  • Вірменська опозиція оголосила про щоденні протести проти уряду. Вони будуть у Єревані на Площі Республіки. Час від часу там відбуваються сутички між протестувальниками та поліцейськими. Очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав Раду безпеки ООН направити миротворчий контингент у Карабах.
  • 20 вересня у Нагірному Карабаху ліквідували заступника командувача "миротворчих" сил Росії із військово-політичної роботи Івана Ковгана. Що цікаво, раніше він був заступником командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи в місті Гаджієво Мурманської області. Це дивне призначення відбулося всього лише два місяці тому. Один з офіцерів Північного флоту навіть побідкався, що Ковган був військовим моряком, а "загинув у горах від зрадницької кулі".
  • Того дня у Нагірному Карабаху обстріляли автомобіль з так званими російськими "миротворцями". Від отриманих травм вони загинули на місці. Росіяни нібито поверталися зі спостережного пункту, коли по транспортному засобу відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Чанкатах.

Автор: Ірина Чеботнікова