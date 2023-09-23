"Все, в*бали": склад боєприпасів "російських миротворців" у Нагірному Карабаху уразили ракетою
Джерело:NEXTA
Удар приписують нібито Азербайджану. В ролику видно величезний стовп диму.
Ситуація у Нагірному Карабаху та Вірменії не така гаряча, як декілька днів тому. Незаконні збройні формування складають зброю, а Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.
Дивіться також "Буде політичний конфлікт": що чекає на Вірменію після війни у Нагірному Карабаху
Горить склад росіян
Телеграм-канал NEXTA оприлюднив відео того, як склад боєприпасів "російських миротворців" у Нагірному Карабаху уразили ракетою. У дописі не навели деталей, коли це сталося, але зазначили, що ракета, імовірно, азербайджанська.
У ролику помітно людей у формі, вони починають бігти, помітивши дим. Видно казарми і російські прапори. Один із солдатів незворушно продовжує йти, бо в нього зайняті руки. Також чути слова російською: "Все, наш склад в*бали".
Пожежа після прильоту ракети на складі росіян у Нагірному Карабаху: дивіться відео
Що відбувається в Нагірному Карабаху зараз
- Вірменська опозиція оголосила про щоденні протести проти уряду. Вони будуть у Єревані на Площі Республіки. Час від часу там відбуваються сутички між протестувальниками та поліцейськими. Очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав Раду безпеки ООН направити миротворчий контингент у Карабах.
- 20 вересня у Нагірному Карабаху ліквідували заступника командувача "миротворчих" сил Росії із військово-політичної роботи Івана Ковгана. Що цікаво, раніше він був заступником командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи в місті Гаджієво Мурманської області. Це дивне призначення відбулося всього лише два місяці тому. Один з офіцерів Північного флоту навіть побідкався, що Ковган був військовим моряком, а "загинув у горах від зрадницької кулі".
- Того дня у Нагірному Карабаху обстріляли автомобіль з так званими російськими "миротворцями". Від отриманих травм вони загинули на місці. Росіяни нібито поверталися зі спостережного пункту, коли по транспортному засобу відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля населеного пункту Чанкатах.