Плани Путіна вже мало що означають: Росія має 3 головних недоліки у війні

Російський диктатор Владімір Путін може планувати собі що завгодно. Він втратив ініціативу у війні, а в перспективі Україна мала би повністю її перехопити.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, російська армія має 3 головних недоліки у цій війні, які вони не змогли виправити.

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Насамперед – це розвідка. Вона надзвичайно погано працює і здобуває дуже низькоякісну інформацію, а інколи використовує застарілі дані. Друге – логістика. В окупантів великі проблеми з постачанням боєприпасів. А після появи HIMARS на фронті проблеми посилилися.

Третє – моральний дух. Російські загарбники часто не розуміють, за що вони взагалі воюють і який критерій успіху.

Плани Путіна мало що означають

Як наголосив Накі, зараз потрібно менше звертати уваги та обговорювати плани Владіміра Путіна на війну в Україні та його посіпак на кшталт Медведчука.

Плани Путіна були цікаві до вторгнення або хоча б до того моменту, коли в них щось більш-менш виходило. На цьому етапі Путін може планувати собі що завгодно, мріяти. Але не на його боці ініціатива. Російські війська не мають сильних успіхів,

– зазначив Накі.

Важливо, що в перспективі українська армія стане ще потужнішою після того, які уся бронетехніка та інша зброя прибуде на фронт. І в Заходу все менше ілюзій, що вони зможуть заспокоїти ситуацію та повернути все до 23 лютого. Хоч деякі персонажі ще намагаються про це говорити.

Накі назвав 3 головних недоліки російської армії у війні: дивіться відео

Однак зараз потрібно не вгадувати плани Путіна, а допомагати Україні перемагати.

Повна відмова від ілюзій приведуть до того, що війна закінчиться швидше. Плани Путіна – це справа Путіна. А план світу – в якнайшвидшій перемозі України,

– наголосив Накі.

Наступ Росії вже почався