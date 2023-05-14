Їм постійно щось примарюється, – Гуменюк спростувала фейки, що ЗСУ перепливають на лівобережжя

Росіяни регулярно поширюють фейки, що українська армія нібито намагається катерами перебратися на лівобережжя Дніпра. Та окупантам просто потрібні легенди.

Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона нагадала, якщо послухати легенди окупантів, то вони вже руйнували "Хаймарси" ще до того, як ті приїхали до України.

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"Вони намагаються створити таке напруження серед своїх жиж. Розповісти, "як це потужно й сильно, як готуються Сили оборони й майже весь вже флот український загнаний в Дніпро", – сказала Гуменюк.

Які легенди придумують окупанти: дивіться відео

"Окупантам щось примарюється"

Вона наголосила, що приблизно та сама ситуація, яка була із начебто знищенням "Хаймарсів", нині відбувається із флотом України.

Який, практично, в повному складі розгорнутий вздовж правого берега Дніпра". І, напевно, тому вони намагаються гатити по портовій інфраструктурі, бо їм постійно там щось примарюється,

– наголосила речниця ОК "Південь".

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