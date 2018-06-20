Намічається скандал: у мережі набуло резонансу відео напівоголеного танку прикордонниць (18+)

У соцмережах набуло розголосу відео, на якому українські прикордонниці демонструють сексуальні танці у спідній білизні.

Відповідний ролик опублікувала спільнота "Підслухано у Великих Мостах".

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У підписі до відео зазначається, що його було знято у селищі Оршанець Черкаської області, де розміщується Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби, однак героїні кадрів могли служити і у Великих Мостах Львівської області.

До слова, у ролику найзапальніше танцює дівчина у береті та погонами на ліфчику: в руках вона тримає палицю, яку і використовує під час танцю.

До слова, дівчата відриваються під пісню Gentleman корейського виконавця Psy, який набув популярності завдяки своєму Gangnam Style.

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