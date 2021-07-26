У поліції розповіли, що чоловікам інкримінують замах на вбивство. Підозрюваних затримали ще 24 липня.
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Що відомо про підозрюваних
- Це – 36-річний та 28-річний жителі Дніпропетровщини. Перед затриманням правоохоронці декілька днів стежили за підозрюваними.
- За даними слідства, саме ці чоловіки напали на активістку.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що Ешонкулова вже впізнала затриманих.
- Наразі підозрювані не співпрацюють зі слідством.
Напад на Ешонкулову: головне
- На активістку Наталію Ешонкулова напали у Дніпрі.
- Жінку по звірячому побили 2 чоловіків. У Ешонкулової – струс мозку, вибиті зуби та чисельні ушкодження обличчя.
- Відразу після нападу активістка вийшла у прямий ефір. Вона заявила, що до нападу причетний авторитет Олександр Петровський, відомий за кличкою "Нарик", та його "права рука" Сергій Олійник – "Умка".
- Окрім того, Ешонкулова наголосила, що напад на неї спланували заздалегідь. За словами активістки, її хотіли "прибрати" за громадську діяльність.