"Не знав повноважень": поліція пояснила дії працівника під час нападу з Тищенком на ексбійця

Під час нападу на колишнього військового у Дніпрі за участі Тищенка був присутній поліцейський Богдан Писаренко. Він брав участь у нападі на колишнього бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Згідно з опублікованими відео, столичний лейтенант поліції застосовує силу до колишнього військового. Зокрема, він намагався його знерухомити та заламав руки. Правоохоронці відповіли на запит журналістів щодо інциденту.

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Що заявили у поліції

Нацполіція заявила, що лейтенанта Богдана Писаренка відрядили у Дніпро на 20 – 21 червня 2024 року. Там він мав проводити слідчі дії у рамках кримінального провадження, яке розслідується поліцією Києва.

20 червня 2024 року близько 14:00, коли Писаренко у зв'язку зі службовою необхідністю та з дозволу слідчого вийшов з приміщення, у якому проводилися слідчі дії, то став очевидцем, а далі – учасником конфліктної ситуації між народним депутатом України Тищенком, невідомими особами в камуфляжному одязі, військовослужбовцями та цивільними особами, допустивши при цьому непрофесійне виконання обов'язків поліцейського,

– розповіли у поліції.

Також там заявили, що Писаренко:

не знав своїх повноважень,

не дотримався порядку застосування заходів примусу,

не увімкнув портативний відеореєстратор до і під час конфлікту,

не зателефонував у "102", коли громадяни заявляли йому про правопорушення.

Вже 24 червня поліція застосувала щодо Богдана Писаренка дисциплінарне стягнення за скоєні проступки, а наступного дня – видала наказ про його звільнення.

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Коротко про напад на ексвійськового у Дніпрі

Колишній військовий підрозділу Kraken Дмитро Павлов у Дніпрі гуляв з дитиною. На опублікованих відео видно, що до нього підійшли чоловіки у формі та скрутили його. На інших кадрах видно, що Павлов вже у кайданках.

У цій справі затримали Миколу Тищенка, який був на місці інциденту. Припускають, що саме він наказав охороні затримати та побити колишнього бійця "Кракена" Дмитра Павлова.

Миколу Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Також підозри вручили охоронцю Тищенка Сергію Цуберу за фактом катування і незаконного утримання добровольця Дмитра Павлова. Йому обрали запобіжний захід – перебувати в СІЗО 2 місяці без права внесення застави.