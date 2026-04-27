Інцидент стався 9 лютого 2025 року. Про це повідомили в "Судово-юридичній газеті".
Чому військовий напав на призовника?
Конфлікт почався у приміщенні для перебування військових, розташованому на п'ятому поверсі адмінбудівлі в Тернополі.
Військовий, який практично не був знайомий з призовником, під час конфлікту вдарив чоловіка ножем у ліву частину спини.
Потерпілий отримав тяжке ножове поранення в спину з ушкодженням легені та серця. За висновком медекспертизи, травма була небезпечною для життя.
Військовий у суді частково визнав провину й наголосив, що потерпілий поводив себе неадекватно, кидався на інших людей, а вночі взагалі напав на військового та вдарив того стільцем.
Нападника суд визнав винним в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень та засудив до 5 років позбавлення волі.
