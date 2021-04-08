Чи нападе Путін на Україну найближчим часом: опитування

Російська армія продовжує звозити свою військову техніку до кордонів з Україною і в окупований Крим. Тим часом думки аналітиків і військових експертів розділилися.

Одні зауважують, що намірів воювати найближчим часом у Росії немає, інші – що Кремль таки готується до подальшого вторгнення. Пропонуємо вам висловити свою думку у нашому опитуванні щодо того, чи Росія справді збирається напасти на Україну і просуватися вглиб.

Зверніть увагу Західні ЗМІ виявили табір російських військових на кордоні з Україною: фото

Чи завдасть Путін Україні удару найближчим часом

Росія заявляє, що проводить військові навчання і може пересувати техніку так, як їй потрібно. Звинувачення в ескалації конфлікту та можливому наступі у Кремлі офіційно відкидають. Втім, почали з'являтися і заяви про те, що доведеться вживати "додаткових заходів", якщо з'являться війська НАТО.

Чи вважаєте ви, що Путін таким чином готується до масштабної війни?

Росія стягує свої війська: дивіться відео

Загострення на Донбасі: що відомо