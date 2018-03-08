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Напад на марші за права жінок у Києві: серед активісток є постраждалі

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8 березня у центрі Києві відбувся Марш за права жінок
8 березня у центрі Києві відбувся Марш за права жінок / Twitter

Після закінчення маршу за права жінок, що 8 березня відбувся у Києві, напали на учасниць акції.

Інцидент стався вже після закінчення самого Маршу, що пройшов у центрі Києва.

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Як повідомляє організаторка акції Олена Шевченко, напад стався біля Бесарабської площі, поблизу будівлі КМДА, де й закінчилась акція, пише "Громадське".

За її словами, внаслідок нападу постраждало щонайменше 5 людей.

Одна із учасниць акції на сторінці події "Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!" опублікувала фото, на якому її обличчя облите зеленкою.

"Нацики мене облили зеленкою за участь у жіночому марші", – написала дівчина на фото.

Жіночий марш 8 березня Київ

Сама Шевченко розповіла, що прибула до відділку, де, за її словами, на неї складають адміністративний протокол.

Протокол складають нібито через один з плакатів. Кажуть, що була гола жінка з тризубом, це знущання над державними символами. Я цього плакату не бачила,
– зазначила активістка.

На сторінці події "Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!" у Facebook просять повідомляти про постраждалих під час або після акції.

8 березня у центрі Києва відбувалось одразу два марші: перший – за права жінок, другий проводили противники фемінізму.

До слова, на учасниць Маршу за права жінок також напали в Ужгороді.

Переходьте за посиланням і голосуйте: Чи варто святкувати 8 березня в Україні?

Теги: Новини України протести Новини Києва Сутички 8 березня
Джерело: 24 Канал
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