Напад на марші за права жінок у Києві: серед активісток є постраждалі

Після закінчення маршу за права жінок, що 8 березня відбувся у Києві, напали на учасниць акції.

Інцидент стався вже після закінчення самого Маршу, що пройшов у центрі Києва.

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Як повідомляє організаторка акції Олена Шевченко, напад стався біля Бесарабської площі, поблизу будівлі КМДА, де й закінчилась акція, пише "Громадське".

За її словами, внаслідок нападу постраждало щонайменше 5 людей.

Одна із учасниць акції на сторінці події "Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!" опублікувала фото, на якому її обличчя облите зеленкою.

"Нацики мене облили зеленкою за участь у жіночому марші", – написала дівчина на фото.

Сама Шевченко розповіла, що прибула до відділку, де, за її словами, на неї складають адміністративний протокол.

Протокол складають нібито через один з плакатів. Кажуть, що була гола жінка з тризубом, це знущання над державними символами. Я цього плакату не бачила,

– зазначила активістка.

На сторінці події "Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!" у Facebook просять повідомляти про постраждалих під час або після акції.

8 березня у центрі Києва відбувалось одразу два марші: перший – за права жінок, другий проводили противники фемінізму.

До слова, на учасниць Маршу за права жінок також напали в Ужгороді.

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