Напад на ромів у Львові: що відомо про організацію "Твереза та зла молодь"

Найбільша спільнота "Тверезої та злої молоді", членами якої назвали себе нападники на табір ромів у Львові, була зареєстрована у 2014 році. При цьому спільнота була зареєстрована не в Росії, як припускалося, а на території України.

Про це свідчать результати розслідування порталу Bellingcat.

Назва групи походить від популярного гасла неонацистських молодіжних рухів у пострадянських країнах, зокрема в Росії і в Україні. Ці групи пов'язані зі стрейтеджерським рухом, пропагують відмову від наркотиків і алкоголю. Фраза "Твереза ​​і зла молодь» стала назвою пісні петербурзької стрейтеджерської панк-групи "Сухой закон".

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Це гасло також стало назвою популярної російськомовної сторінки у "Вконтакте", яка діє з 2014 року, і при цьому ведеться з України, а не з Росії. Це далеко не єдина група "Тверезої і злої молоді" у "Вконтакте". Практично всі групи мають однаковий логотип: хокейна маска, бейсбольна бита і 14/88.



Сторінки у соцмережах "Тверезої та злої молоді"

Осередки "Тверезої і злої молоді" існують у різних містах України, Росії та Білорусі, зокрема в Черкасах, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Мінську, Нижньому Новгороді та багатьох інших.

Адміністратором найбільшого порталу "Тверезої та злої молоді" у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" є Святослав Попович (швидше за все, ім’я несправжнє), який живе на Закарпатті неподалік від кордону з Угорщиною. Про місце проживання Поповича свідчать фото в його Instagram-акаунті, які мають геоприв’язку до України.



Instagram-акаунт Поповича

Через кілька днів після вбивства рома у Львові на сторінці спільноти з’явився запис, який заперечує участь організації в інциденті.

Докази будь-якого зв'язку Поповича з будь-ким із нападників на табір ромів у Львові (або ж із самою атакою) відсутні. При цьому очевидно, що рух, який він популяризував, пов'язаний з цією атакою,

– мовиться в тексті розслідування.



"Твереза та зла молодь"

Автори розслідування зазначають, що зміст сторінки "Тверезої і злої молоді" демонструє ідеологічну близькість організації з російсько-українськими неонацистськими платформами Misanthropic Division і WotanJugend, які беруть матеріали з групи "Русичі". Ця група зареєстрована та ведеться у Росії.

"Сторінки під брендом "Твереза та зла Молодь" публікують гасла, характерні як для російських, так і для українських ультраправих. Зокрема, ідеологія, яка пропагується в групі "Твереза та зла Молодь" російською мовою, подібна до ідеології відомих членів українських С14, "Азова" і пов'язаних з ним структур – політичної партії "Національний корпус" і парамілітарного формування "Національні дружини", – мовиться у тексті розслідування.

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Наголошується, що члени українських ультраправих груп "стоять на радикальних антиросійських позиціях у зв'язку з війною на Донбасі".

На відміну від цих організацій, українські групи "Тверезої та злої молоді" рідко висловлюють підтримку тієї чи іншої сторони конфлікту, вважаючи за краще зосередитися на пропаганді расизму, видворенні мігрантів з України, розкритті і нападу на ЛГБТ-людей,

– зазначили автори розслідування.



Допис зі сторінки у соцмережі "Тверезої та злої молоді"

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.



Нападників затримали правоохоронці. Суд взяв під варту 8 зловмисників, яким загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.



У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".