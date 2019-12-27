Прокуратура оголосила підозру ймовірному нападнику на журналістів під час суду по Кузьменко

Київська прокуратура повідомили про підозру одному з учасників нападу на журналістів, які поскаржилися на погрози під час засідання апеляційного суду у справі підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко.

Правоохоронці оголосили підозру 29-річному мешканцю Київської області, повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

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Чоловіка підозрюють у:

впливі у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений групою осіб без попередньої змови;

хуліганстві.

Окрім того, підозрюваний чоловік наразі фігурує в інших кримінальних провадженнях – хуліганство, вчинене з вогнепальною зброю, і носіння холодної зброї.

Згодом 29-річному мешканцю Київської області оберуть запобіжний захід.

Що відомо про можливі погрози журналістам на суді Кузьменко

Під час слухань у справі Кузьменко активісти спробували вивести представницю партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніну Бєлоглазову з зали, вони навіть покликали поліцію.

На відео видно, що силу ніхто до неї не застосовував.

Журналістці Шарія влаштували "теплий" прийом під час слухання справи Кузьменко: відео

Пізніше активісти зловили під будівлею суду Володимира Александровича та звинуватили його у брехні. Представника Шарія намагалися облити сечею.

Інцидент за участю журналіста Шарія Александровича під будівлею Апеляційного суду: відео

Так само на погрози своїй журналістці поскаржилося видання "Страна". Активісти буцімто сказали Юлії Корзун, що на виході "вже розбираються", а її саму там дуже чекають.