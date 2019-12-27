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      Прокуратура оголосила підозру ймовірному нападнику на журналістів під час суду по Кузьменко

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      Антоніну Бєлоглазову спробували вивести з суду / Фото з соцмереж

      Київська прокуратура повідомили про підозру одному з учасників нападу на журналістів, які поскаржилися на погрози під час засідання апеляційного суду у справі підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко.

      Правоохоронці оголосили підозру 29-річному мешканцю Київської області, повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

      Раніше: Поліція відкрила справу через можливі погрози журналістам на суді по Кузьменко

      Чоловіка підозрюють у:

      • впливі у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений групою осіб без попередньої змови;
      • хуліганстві.

      Окрім того, підозрюваний чоловік наразі фігурує в інших кримінальних провадженнях – хуліганство, вчинене з вогнепальною зброю, і носіння холодної зброї.

      Згодом 29-річному мешканцю Київської області оберуть запобіжний захід.

      Що відомо про можливі погрози журналістам на суді Кузьменко

      Під час слухань у справі Кузьменко активісти спробували вивести представницю партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніну Бєлоглазову з зали, вони навіть покликали поліцію.

      На відео видно, що силу ніхто до неї не застосовував.

      Журналістці Шарія влаштували "теплий" прийом під час слухання справи Кузьменко: відео

      Пізніше активісти зловили під будівлею суду Володимира Александровича та звинуватили його у брехні. Представника Шарія намагалися облити сечею.

      Інцидент за участю журналіста Шарія Александровича під будівлею Апеляційного суду: відео

      Так само на погрози своїй журналістці поскаржилося видання "Страна". Активісти буцімто сказали Юлії Корзун, що на виході "вже розбираються", а її саму там дуже чекають.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Журналісти ЗМІ Кримінальні новини Новини Києва Київська прокуратура Апеляційний суд Києва Анатолій Шарій
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