Напередодні візиту Зеленського Ердоган поговорив з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 квітня телефоном поговорив зі своїм російським колегою. Політики говорили про протидію COVID-19 та інші актуальні міжнародні теми.
Джерело:пресслужба Кремля
Ердоган та Путін не оминули увагою й Україну. Очільник Кремля цинічно звинуватив Україну в "ухиленні від реалізації мінських угод".
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Деталі розмови Путіна та Ердогана
У Путіна назвали розмову лідерів Туреччини та Росії "плідною". Загалом Ердоган та Путін говорили про:
- Поширення COVID-19. Росія запропонувала постачати у Туреччину свою сумнівну вакцину проти коронавірусу "Супутник V". Натомість Ердоган розповів про протиепідемічні заходи, що запроваджує турецька влада.
- Ситуація в Лівії. Лідери констатували дотримання сторонами режиму припинення бойових дій і успішне формування перехідних органів влади.
- Конфлікт у Сирії. Росія і Туреччина акцентували на своїй важливій ролі у питанні стабілізації обстановки у регіоні.
Також політики порушили тему війни на сході України. Очільник Кремля вчергове звинуватив Україну у зриві режиму тиші на Донбасі та цинічно заявив, що війна на сході нашої країни є "внутрішнім конфліктом". Росія награно "висловила стурбованість через те, що нібито українська сторона ухиляється від реалізації мінських угод".
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Зазначимо, що Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, завітає до Туреччини з робочим візитом. Там в українського лідера запланована зустріч з президентом Реджепом Ердоганом.
Що варто знати про загострення на Донбасі
- Росія вже протягом кількох днів "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
- Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму. Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.
- А 9 квітня очевидці зафільмували величезну колонну військової техніки Росії в районі аеродрому Тирасполь, що у Придністров'ї. Звідти до кордону з Україною всього 13 кілометрів.