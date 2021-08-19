Напружена, але стабільна, – Пентагон про ситуацію в аеропорту Кабула

У Пентагоні запевняють, що ситуація в аеропорту Кабула "напружена, але стабільна". США запевняють, що готові реагувати на потенційні загрози.

Існують загрози, за якими пильно стежать. Про це заявив начальник штабу Збройних сил США генерал Марк Міллі.

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США готові реагувати

Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально й без будь-яких коливань вживатимуть воєнних заходів.

Міллі визнав, що навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Проте Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт.

Що відбувалось в аеропорту Кабула раніше

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Оскільки регулярні авіарейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

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