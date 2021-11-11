Нардеп Гео Лерос заявив, що йому вручають підозру

Український нардеп Гео Лерос заявив, що до нього навідалися правоохоронці. Політик стверджує, що йому вручають підозру прямо у дворі його будинку.

Відповідний допис з'явився у фейсбуці Лероса зранку 11 листопада – о 10:14. Він проілюстрував його фотографією у своєму автомобілі.

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Нардеп повідомив, що до нього приїхали представники Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора. Чого стосується підозра – Лерос спочатку не знав. Втім, згодом написав, що це пов'язано з його нещодавньою витівкою у парламенті, коли він показав президенту Зеленському середній палець. "Хочуть посадити", – написав політик.

Підозра – через хулігантсво у Раді

У Державному бюро розслідувань підтвердили факт повідомлення про підозру. Причиною назвали "грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради".



До Лероса навідалися правоохоронці / Фото з фейсбук-сторінки нардепа

Текст допису Гео Лероса у фейсбуці:

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет. "Інша думка" у державі Зеленського стає небезпечною для життя в свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенка відбувається дуже швидко".

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