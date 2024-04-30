Нардеп Камельчук заявив, що в Польщі готують підрозділи для служби в Україні: чи правда це
Джерело:Новини.LIVE
Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали за кордон, для військової служби в Україні.
Політик розповів, що серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито є значна кількість охочих служити.
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Що сказав Камельчук
За словами Камельчука, є навіть чоловіки з релігійних громад, які теж висловили бажання воювати, але після навчань.
Такі чоловіки хотіли б пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається за ініціативи керівництва морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні,
– запевнив нардеп.
Варто зазначити, що Камельчук не розповів, з яких джерел отримав таку статистику та цифри. Також примітно, що політик є депутатом Верховної Ради, а не представником Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. В МЗС та Міноборони наразі не оприлюднювали жодної подібної інформації.
Раніше нардеп Камельчук вже відзначався низкою резонансних заяв (зокрема називав Covid-19 "вигаданою хворобою"), скандалів та навіть отримував підозру від НАБУ.
Більше про справу Камельчука
- Наприкінці 2022 року політик отримав підозру через недостовірне декларування. Зокрема, він приховав квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років. Вартість помешкання складає понад 3,6 мільйона гривень.
- ВАКС 16 березня 2023 року розглядав справу щодо недостовірного декларування Камельчука. Тоді нардепа виправдали у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.
- Згодом Камельчук майже не з'являвся на засідання суду, коли розглядали його справу. Він виправдовувався "відрядженнями" й поганим самопочуттям. За неявку до суду "Слугу народу" навіть штрафували.