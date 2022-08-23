Мені цих людей шкода, вони не вміють радіти, – Притула про хейтерів супутника

До збору коштів, які витратили на придбання для ЗСУ супутника ICEYE, долучилися до 8 мільйонів українців. Однак не всі зраділи з цієї новини й почали хейтити таку покупку.

Волонтер, керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула розповів, що він думає про недоброзичливців "народного супутника". Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Притула впевнений, що критики проєкту несправедливо шукали зраду й "приречені на маргінез".

Хтось раптом виходить і починає маніпулювати якимись даними, шукати зраду, де не треба. Мені цих людей по-людськи шкода, вони не вміють радіти спільним успіхам, вони хочуть радіти тільки власним,

– зазначив Притула.

Водночас волонтер додав, що фінансовий бік угоди із придбання супутника ICEYE забезпечили від 7 до 8 мільйонів українців. За його словами, за однією транзакцією можуть бути декілька людей або ж велика компанія, де працюють ще більше благодійників.

Крім того, Притула анонсував нові благодійні проєкти, в яких можуть взяти участь українці.

"Ми далі будемо об'єднувати людей, країну і суспільство. Ми будемо пропонувати якісь проєкти, де кожен українець буде відчувати свою залученість і свій вклад у нашу майбутню перемогу. Мабуть, саме цим треба зараз займатися, а не пробувати знову сепарувати суспільство", – резюмував волонтер.

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"Народний супутник": що відомо

18 серпня стало відомо, що за гроші зібрані в ході акції "Народний Bayraktar" Фонд Сергія Притули купив супутник.

За 600 мільйонів гривень зібраних українцями волонтери взяли у безстрокову оренду супутник (сума угоди остаточно невідома) компанії ICEYE разом із доступом до бази даних супутникових знімків більше ніж на рік.

Володіння супутником дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно в режимі 24/7. При цьому, неважливо, яким є час доби та які погодні умови.

Згодом Міністерство оборони України використало знімок кримського мосту, який зробили за допомогою українського "народного" супутника ICEY, щоб потролити російських пропагандистів. Крім того, росіянам у делікатній формі нагадали, чий насправді півострів.

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