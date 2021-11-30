Нарощення військ в Криму є "законним", – Росія різко відповіла НАТО
Джерело:МЗС Росії
Росія переконана, що нарощення військ в окупованому Криму є "законним". І цей факт, як вважають у Кремлі, нібито не порушує основоположний акт Росія – НАТО.
У російському МЗС наголосили, що вважають Крим "своєю територією" та відкидають всі звинувачення у нарощуванні військової присутності.
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У Кремлі заявили, що нарощення військ в окупованому Криму є "законним".
Альянс звинувачує нас у нарощуванні військової присутності в Україні, маючи на увазі Крим. Нагадаємо, ця територія є частиною Росії, і наші збройні сили знаходяться там на законній підставі,
– мовиться у заяві МЗС Росії.
У чому ще НАТО звинувачує Росію
У жовтневій публікації Альянсу мовиться про те, що Основоположний акт Росія – НАТО повністю дотримується з боку Альянсу. А ротаційні бойові групи у складі приблизно 4 500 військових розгорнули в Латвії, Литві, Естонії та Польщі у відповідь на окупацію Криму і нарощування військової потужності поблизу кордонів країн НАТО.
Також Росію звинувачують у порушенні зобов'язань, оскільки вона окупувала Крим – територію суверенної держави. А також продовжує підтримувати бойовиків на сході України.Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмітила біля українського кордону, в окупованому Криму і на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань, в яких налічується майже 115 тисяч військових.
До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.
Яка ситуація на російсько-українському кордоні
- Про можливу підготовку нападу Росії на Україну повідомляли й американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації.
- У листопаді це підтвердила українська розвідка. Зазначили, що чисельність військ держави-агресорки досягла 90 тисяч.
- В українському Міноборони визнали, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Проте, як пояснили у відомстві, такі загострення є регулярними й українські військові до них повністю готові.