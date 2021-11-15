Нарощування військ біля кордону України – частина стратегії Путіна проти Європи, – Кулеба

Росія знову нарощує війська вздовж кордонів України. Це є частиною загальної стратегії Володимира Путіна з дестабілізації Європи.

Таку заяву у Брюсселі за підсумками дискусії під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС зробив Дмитро Кулеба.

Читайте також Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках

Кулеба про мету Путіна

Український міністр зазначив, що однією з головних цілей його візиту є поінформувати друзів і партнерів про безпеку вздовж кордону між Росією та Україною, зокрема на окупованих територіях – у Криму і на Донбасі.

Моє послання до міністрів було простим: ми не маємо бачити російське військове нарощування та агресивні наміри щодо України ізольовано від інших елементів російської стратегії в Європі,

– наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що Росія зацікавлена у

штучно створеній міграційній кризі на кордонах з Польщею і Литвою,

використанні газу як зброї проти ЄС,

концентрованих кампаніях дезінформації в країнах ЄС з метою посіяти розбрат між ними та між урядами та суспільствами у кожній з них.

Прохання Кулеби до міністрів країн ЄС

За словами Кулеби, європейські міністри висловили повну підтримку та солідарність з Україною. Українська сторона у відповідь представила бачення кроків, які ЄС міг би здійснити для надання практичної допомоги в цій ситуації.

"Найкраще послання, яке ви (європейці – 24 канал) можете надіслати Росії – це дії. Навіть якщо ви почнете готувати нові обмежувальні заходи проти Росії, це буде для неї сигналом", – пояснив глава МЗС України.

Він додав, що у випадку, якщо Росія вирішить просуватися далі, то Європа буде готова негайно прийняти рішення, які зроблять ціну російської агресії неприйнятною. Слід довести державі-агресорці, що ЄС може рішуче діяти.

Загострення на Сході України: що відомо