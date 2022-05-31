Нас не цікавлять плани Росії, важливо – максимально зберегти життя наших людей, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що плани України – деокупація територій, які тимчасово захопила Росія. Тим часом плани країни-окупантки українців не цікавлять.

Під час брифінгу з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини – Зеленський на прохання журналістки прокоментував наказ Володимира Путіна завоювати Луганщину до 1 червня. Відповідну інформацію оприлюднили 31 травня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський заявив, що ситуація на Сході – найскладніша. Ворог сконцентрував там найбільше техніки, військових формувань, батальйонів. Також там є зрадники – колаборанти та сепаратисти. Президент зауважив, що російські загарбники зосередили всі сили, аби виконати той чи інший план.

На Сході – складно, адже бракує відповідної зброї. Однак держава, народ та ЗСУ борються проти російської агресії. Українці вже багато чули про плани Росії, прив'язані до дат, символів або ще до чогось. Іноді країні-окупантці це вдається. Але в Україні їй не вдалося. Хоча Росія запевнювала всіх про захоплення Києва за 3 дні.

На жаль, російські загарбники тимчасово окупували деякі українські міста. Плани України – зрозумілі. Мовиться про деокупацію усіх територій, які належать Україні історично та відповідно до всіх міжнародних законів.

Нам все одно, які плани у Росії. Ми не прив'язуємося до дат деокупації. Ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки чи операції щодо деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимум наших людей,

– наголосив Зеленський.

Кількість ліквідованих окупантів зростає

Володимир Путін віддав наказ російським військовим захопити усю Луганщину до 1 червня , Донеччину – до 1 липня.

Українські захисники та захисниці продовжують захищати Україну та знищувати російських загарбників. Станом на 31 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 500 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 358 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 302 одиниць;

артилерійських систем – 649 одиниць;

РСЗВ – 207 одиниць;

засобів ППО – 93 одиниць;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515;

крилатих ракет – 120;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 одиниць.

Брифінг Зеленського та Чапутової: дивіться відео