Нас не цікавлять плани Росії, важливо – максимально зберегти життя наших людей, – Зеленський
Володимир Зеленський наголосив, що плани України – деокупація територій, які тимчасово захопила Росія. Тим часом плани країни-окупантки українців не цікавлять.
Під час брифінгу з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини – Зеленський на прохання журналістки прокоментував наказ Володимира Путіна завоювати Луганщину до 1 червня. Відповідну інформацію оприлюднили 31 травня, повідомляє 24 канал.
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Зеленський заявив, що ситуація на Сході – найскладніша. Ворог сконцентрував там найбільше техніки, військових формувань, батальйонів. Також там є зрадники – колаборанти та сепаратисти. Президент зауважив, що російські загарбники зосередили всі сили, аби виконати той чи інший план.
На Сході – складно, адже бракує відповідної зброї. Однак держава, народ та ЗСУ борються проти російської агресії. Українці вже багато чули про плани Росії, прив'язані до дат, символів або ще до чогось. Іноді країні-окупантці це вдається. Але в Україні їй не вдалося. Хоча Росія запевнювала всіх про захоплення Києва за 3 дні.
На жаль, російські загарбники тимчасово окупували деякі українські міста. Плани України – зрозумілі. Мовиться про деокупацію усіх територій, які належать Україні історично та відповідно до всіх міжнародних законів.
Нам все одно, які плани у Росії. Ми не прив'язуємося до дат деокупації. Ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки чи операції щодо деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимум наших людей,
– наголосив Зеленський.
Кількість ліквідованих окупантів зростає
Українські захисники та захисниці продовжують захищати Україну та знищувати російських загарбників. Станом на 31 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 500 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1 358 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 302 одиниць;
- артилерійських систем – 649 одиниць;
- РСЗВ – 207 одиниць;
- засобів ППО – 93 одиниць;
- літаків – 208 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515;
- крилатих ракет – 120;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 одиниць.
Брифінг Зеленського та Чапутової: дивіться відео