У нас не вийшло, – Меркель про ситуацію з Афганістаном
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що кампанія західної коаліції стала провальною в Афганістані. Метою було збудувати демократію, але цього не вийшло.
Меркель виступила на президії Християнсько-демократичного союзу, який перебуває у Німеччині при владі. На її думку, зараз необхідно врятувати якнайбільше біженців з Афганістану.
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Канцлерка зазначила, що для тих афганців, які вірили у демократію, настануть важкі часи. Крім того, ще більших утисків зазнаватимуть жінки.
"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами та народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", – сказала Меркель.Важливо! Сполучені Штати Америки у травні 2021 року оголосили, що планують вивести всі війська з Афганістану. Після того активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан" і почав захоплювати населені пункти. Талібам 15 серпня вдалося увійти в столицю – Кабул, а президент Афганістану заявив, що передасть владу мирно.
Також Меркель зауважила, що вивести війська з Афганістану вирішили саме США. Причиною цього є і внутрішньополітичні процеси.
Водночас те, чи зможуть афганці покинути країну, залежить від талібів і ситуації на кордоні.
Реакція світу на події в Афганістані
- У Кремлі заявили, що налагодили контакти з талібами. ситуація в Афганістані стабілізувалася.
- До дружби з "Талібаном" готовий і Китай. З Росією, Туреччиною, Пакистаном він може визнати "нову владу" Афганістану.
- Міжнародний аналітик Ігор Семиволос заявив, що Захід не ухвалюватиме стосовно Афганістану ніяких рішень.
- США зможуть прийняти 30 тисяч людей, які тікають від талібів.
- Голови МЗС Євросоюзу 17 серпня зберуться на конференцію, щоб обговорити кризу в Афганістані та можливість притулку для біженців.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що МЗС та посольство працює, щоб повернути з Афганістану громадян України. Крім того, евакуюватимуть афганців.