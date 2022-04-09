У нас немає іншого вибору, крім переговорів, а в Росії – іншої сили, окрім Путіна, – Зеленський

9 квітня 2022 , 11:13
Читать новость на русском

Попри усю жорстокість Росії, Україна повинна продовжити переговорний процес. Лише таким чином ми зможемо пришвидшити зупинення бойових дій.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

Читайте також Глава уряду країни ЄС вимагав доказів, що різанина у Бучі не була постановкою, – Зеленський

Чи можливі переговори після Бучі та Краматорська 

Зеленський зазначив, що відчуває ненависть до Росії та російських солдатів, попри це він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним.

Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна,
– заявив Зеленський.

Можливість переговорів Путіна та Зеленського: останні дані

До теми – звернення Володимира Зеленського на 44-й день війни: дивіться відео

 

Автор: Юлія Бабич