У нас немає іншого вибору, крім переговорів, а в Росії – іншої сили, окрім Путіна, – Зеленський
9 квітня 2022 , 11:13Читать новость на русском
Попри усю жорстокість Росії, Україна повинна продовжити переговорний процес. Лише таким чином ми зможемо пришвидшити зупинення бойових дій.
Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Чи можливі переговори після Бучі та Краматорська
Зеленський зазначив, що відчуває ненависть до Росії та російських солдатів, попри це він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним.
Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна,
– заявив Зеленський.
Можливість переговорів Путіна та Зеленського: останні дані
- Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про намір організувати переговори обох президентів. Він домовлятиметься з кожним окремо.
- Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента, заявив, що Україна попросила канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти організувати зустріч Зеленського та Путіна. Україна хоче обговорити припинення бойових дій і виведення російських військ з нашої території.
- Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч можлива. Однак для її проведення необхідний конкретний документ із планом подальших дій.
- Умовою Зеленського для проведення зустрічі з Путіним є припинення вогню російськими окупантами.
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