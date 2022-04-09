У нас немає іншого вибору, крім переговорів, а в Росії – іншої сили, окрім Путіна, – Зеленський

Попри усю жорстокість Росії, Україна повинна продовжити переговорний процес. Лише таким чином ми зможемо пришвидшити зупинення бойових дій.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Чи можливі переговори після Бучі та Краматорська

Зеленський зазначив, що відчуває ненависть до Росії та російських солдатів, попри це він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним.

Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна,

– заявив Зеленський.

Можливість переговорів Путіна та Зеленського: останні дані

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про намір організувати переговори обох президентів. Він домовлятиметься з кожним окремо.

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента, заявив, що Україна попросила канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти організувати зустріч Зеленського та Путіна. Україна хоче обговорити припинення бойових дій і виведення російських військ з нашої території.

Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч можлива. Однак для її проведення необхідний конкретний документ із планом подальших дій.

Умовою Зеленського для проведення зустрічі з Путіним є припинення вогню російськими окупантами.