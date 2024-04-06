У нас немає снарядів для контрнаступальних дій, – Зеленський
Україна відчуває на собі нестачу боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Володимир зеленський сказав, що це не дає нам можливості контрнаступати.
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав, що наша держава не має снарядів для того, аби проводити контрнаступальні дії. Водночас він зазначав, що Україна буде зривати плани окупантів, передає 24 Канал.
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Все розподіляється
Попри те, що ми не маємо достатньо снарядів, щоб контрнаступами, для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати та до нас надходить зброя.
Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, все чесно розподіляється по тих бригадах, які перебувають на найбільш напружених напрямках,
– сказав президент.
Він наголосив, що за це довго боролись. Він також пояснив, що на деяких напрямках замість артилерійських снарядів використовують дрони, які не є заміною, однак теж допомагають.
Президент підкреслив, що глобального дефіциту у цьому напрямку він не бачить.
Чеська ініціатива зі снарядами для України
- Міністр закордонних справ Чехії закликав Європу бути "гнучкою" у пошуку способів закупівлі боєприпасів для української армії. Чехія знайшла 800 тисяч снарядів і закликає союзників надати фінансові ресурси для їх придбання. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
- Він зазначив, що його країна знайшла снаряди на світовому ринку, і зараз треба швидко їх закупити. Ян Ліпавський наголошує, що Україні терміново потрібні боєприпаси.
- Він зазначив, що має на увазі всі європейські країни, а не лише держави Євросоюзу. Ліпавський додав, що треба шукати "найефективніші способи придбання цих боєприпасів".