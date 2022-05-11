Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, і місяців, – Маляр

Україна завершила з перемогою першу фазу війни, яку цинічно розв'язала Росія. Однак далі нашу державу чекає важкий період.

Адже у країни-агресорки ще не закінчилися ресурси. Про це на спеціальному брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал.

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Росія не зможе перемогти у війні ресурсів

За її словами, в нову фазу війни Україна входить на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск, ракетні обстріли, держава-окупантка заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів.

Однак потрібно розуміти: поки західна зброя дійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали та забезпечити нашу перемогу, повинен минути певний час.

Тому нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів, можливо, місяців,

– наголосила Маляр.

"ЗСУ перемогли першу фазу"

Вона зауважила, що Збройні Сили України завдали ворогу абсолютного удару в першій фазі, яка закінчилася перемогою. Адже ворогу не вдалось реалізувати свої основні цілі.

Після героїчної оборони Києва і Київської області війна почала переходити в іншу фазу. Адже росіяни змушені формувати і ставити перед собою інші цілі, використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною.

Боротьба до повного звільнення територій

Як наголосила заступниця міністра оборони, Росія фактично отримала стратегічну поразку. Водночас попереду нашу державу очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби – до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах.

У Росії ще багато ресурсів, техніки й вона здатна мобілізувати людей до війська. Це може статися вже в найближчі тижні.

З момент ескалації 24 лютого ми готувалися захищати Україну не 2 тижні й не до 9 травня, а до абсолютної перемоги,

– відзначила Маляр.

Вона зауважила: було розуміння, що війна затягнеться. Росія значно переважає в ресурсах. Завдяки наявним запасам, зокрема радянської зброї, окупанти можуть собі дозволити вести довгу інтенсивну війну. Водночас позиція Заходу – другий фронт, який відкритий проти Росії.

Плани Путіна розвалюються

У Пентагоні впевнені, що плани Володимира Путіна все більше розвалюються. Адже наступ російських військ відбувається не так, як планували у Кремлі.

В Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що вже через 10 днів окупанти матимуть критичну ситуацію.

Станом на 11 травня ЗСУ ліквідували 26 350 росіян. Про це повідомили зранку в Генеральному штабі.

Українські війська продовжують не тільки стримувати ворога, а й просуватися. На Запоріжжі сили оборони закріпилися на нових позиціях.

Здійснюють наші захисники контрнаступ і на Харківщині.

Варто переглянути – у Путіна є ресурси, щоб продовжувати війну: дивіться відео