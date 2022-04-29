У нас і так багато перешкод, – генсек ООН пояснив, чому старається бути "нудним" для медіа

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським пояснив, чому не дає гучних заяв для ЗМІ. Він наголосив, що це може нашкодити евакуації.

На брифінгу Антоніу Гутерреш доволі жорстко відповів на питання журналістки. Він наголосив на тому, що будь-які його заяви зараз можу стати на заваді порятунку мешканців Маріуполя, передає 24 канал.

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Пріоритетом для Гутерреша є люди, а не гучні заяви

Ви хочете, щоб людей врятували, чи ви хочете, щоб я щось сказав? Щось, що буде перешкодою для цього порятунку (людей з Маріуполя – 24 канал),

– сказав він.

Гутерреш додав, що наразі може сказати лише те, що робить усе можливе, щоб врятувати людей з Маріуполя. Тож він не даватиме жодних коментарів, які можуть стати на заваді цій можливості.

Мій пріоритет – люди, які наразі страждають і їх треба рятувати,

– підкреслив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що не озвучуватиме те, що не сприятиме поточній роботі. Якщо ж евакуювати людей не вдасться, наголосив він, тоді ухвалюватимуться "правильні рішення у правильний момент".

Дивіться відео брифінгу Гутерреша та Зеленського 28 квітня:

Що відомо про візит Гутерреша до України

27 квітня Антоніу Гутерреш прибув до Києва. Зробив це генсек ООН для того, щоб обговорити евакуацію мирного населення з гарячих точок.

Під час візиту він побував у Бородянці, зруйнованій вщент російськими окупантами. Побачене вразило генсека ООН.

Міністерка Ірина Верещук зазначила, що після зустрічі Володимира Зеленського й Антоніу Гутерреша з'явилася надія на евакуацію з "Азовсталі".

Під час візиту Гутерреша до Києва по місту завдали кількох ракетних ударів. Генсек ООН шокований тим, що Росія завдала ударів саме в той момент, коли він був у столиці України.

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