Нас обманювали: в МОЗ розвінчали дієвість масової флюорографії

Проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз є недієвим способом.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що потрібність масової флюорографії – це міф, породжений радянською системою охорони здоров’я.

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Супрун пояснила, що по-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже.

Окрім того, як зазначила в. о. міністра, флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти – пацієнтів з незабезпечених та вразливих груп населення.

Це є одними з причин, чому туберкульоз виявляють в уже пізній стадії, коли шансів на одужання дуже мало. Як наслідок – в Україні за рік від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів. Це 11 людей кожного дня. При тому, що держава закуповує необхідні ліки,

– додала урядовець.

За словами Супрун, у цивілізованих країнах туберкульоз виявляють так: