Нас обманювали: в МОЗ розвінчали дієвість масової флюорографії
Проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз є недієвим способом.
Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Вона зазначила, що потрібність масової флюорографії – це міф, породжений радянською системою охорони здоров’я.
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Супрун пояснила, що по-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже.
Окрім того, як зазначила в. о. міністра, флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти – пацієнтів з незабезпечених та вразливих груп населення.
Це є одними з причин, чому туберкульоз виявляють в уже пізній стадії, коли шансів на одужання дуже мало. Як наслідок – в Україні за рік від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів. Це 11 людей кожного дня. При тому, що держава закуповує необхідні ліки,
– додала урядовець.
За словами Супрун, у цивілізованих країнах туберкульоз виявляють так:
- На огляді в сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на запитання, що можуть визначити можливість захворювання.
- Якщо лікар бачить потребу – він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за дві години й пацієнт зможе почати лікуватися.