Наша мета – бути на боці України, – Макрон про загрозу Росії

10 грудня 2021 , 05:51
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Джерело:

Укрінформ

Європа та США повинні гарантувати безпеку і суверенітет України. Щонайменше, у цьому впевнений президент Франції Еммануель Макрон.

Під час пресконференції у Парижі 9 грудня він говорив про політичну ситуацію у світі. І, звісно, про загрозу нової російської агресії щодо України.

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Що говорив Макрон на пресконференції про Україну

Загроза Росії: треба "бути на боці України"

Президент Франції подякував президентові Сполучених Штатів Америки за координацію позиції з європейськими партнерами – як до розмови з Володимиром Путіним, так і після. Джо Байден із президентом Росії спілкувався, нагадаємо, 7 грудня.

Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів - це передусім бути на боці України,
– заявив разом із тим Еммануель Макрон.

І додав: це потрібно, щоб гарантувати безпеку України та мир у регіоні загалом.

Норманський формат: потрібна "добра воля" інших сторін

Глава французької держави наголосив, що нормандський формат перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі залишається важливим. Відповідно, і посередництво Франції та Німеччини у ньому.

Та чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін,
– заявив при цьому Макрон.

За його словами, слід активізувати взаємодію із залученням і Володимира Путіна, і Президента України Володимира Зеленського, щоб перезавантажити нормандський формат.

Діалог із Росією: треба "прокладати шлях"

Як вважає президент Франції, Росію треба залучати до діалогу. Тільки це, мовляв, допоможе зняти напруженість навколо України, забезпечити стабільність і мир у регіоні.

Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту,
– заявив Макрон.

Він переконаний, що розмова Байдена та Путіна засвідчила: глава Білого дому також вважає, що діалог із президентом Росії потрібний.

Завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації,
– підсумував президент Франції.

Зверніть увагу: 8 грудня з'явилася інформація, що Еммануель Макрон хоче обговорити ситуацію на Сході України зі своїми колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Коротко про дипломатичні перемовини світових лідерів навколо України

Президенти Росії та США 7 грудня говорили у відеорежимі понад 2 години. Глави держав багато зачіпали тему України.

  • Зокрема, Джо Байден пригрозив Володимиру Путіну економічними наслідками нападу на Україну.
  • Той натомість традиційно перевів стрілки на Україну і вимагав гарантій нерозширення НАТО на Схід.

9 грудня телефоном вже впродовж півтори години спілкувалися Байден та президент України.

  • Володимир Зеленський подякував США за підтримку.
  • А глава Білого дому запевнив, що без України не приймають про неї жодних рішень і не ведуть жодних дискусій.

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Автор: Олесь Друкач