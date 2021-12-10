Наша мета – бути на боці України, – Макрон про загрозу Росії

Європа та США повинні гарантувати безпеку і суверенітет України. Щонайменше, у цьому впевнений президент Франції Еммануель Макрон.

Під час пресконференції у Парижі 9 грудня він говорив про політичну ситуацію у світі. І, звісно, про загрозу нової російської агресії щодо України.

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Що говорив Макрон на пресконференції про Україну

Загроза Росії: треба "бути на боці України"

Президент Франції подякував президентові Сполучених Штатів Америки за координацію позиції з європейськими партнерами – як до розмови з Володимиром Путіним, так і після. Джо Байден із президентом Росії спілкувався, нагадаємо, 7 грудня.

Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів - це передусім бути на боці України,

– заявив разом із тим Еммануель Макрон.

І додав: це потрібно, щоб гарантувати безпеку України та мир у регіоні загалом.

Норманський формат: потрібна "добра воля" інших сторін

Глава французької держави наголосив, що нормандський формат перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі залишається важливим. Відповідно, і посередництво Франції та Німеччини у ньому.

Та чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін,

– заявив при цьому Макрон.

За його словами, слід активізувати взаємодію із залученням і Володимира Путіна, і Президента України Володимира Зеленського, щоб перезавантажити нормандський формат.

Діалог із Росією: треба "прокладати шлях"

Як вважає президент Франції, Росію треба залучати до діалогу. Тільки це, мовляв, допоможе зняти напруженість навколо України, забезпечити стабільність і мир у регіоні.

Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту,

– заявив Макрон.

Він переконаний, що розмова Байдена та Путіна засвідчила: глава Білого дому також вважає, що діалог із президентом Росії потрібний.

Завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації,

– підсумував президент Франції.

Коротко про дипломатичні перемовини світових лідерів навколо України

8 грудня з'явилася інформація, що Еммануель Макрон хоче обговорити ситуацію на Сході України зі своїми колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Президенти Росії та США 7 грудня говорили у відеорежимі понад 2 години. Глави держав багато зачіпали тему України.

Зокрема, Джо Байден пригрозив Володимиру Путіну економічними наслідками нападу на Україну.

Володимиру Путіну економічними наслідками нападу на Україну. Той натомість традиційно перевів стрілки на Україну і вимагав гарантій нерозширення НАТО на Схід.

9 грудня телефоном вже впродовж півтори години спілкувалися Байден та президент України.

Володимир Зеленський подякував США за підтримку.

США за підтримку. А глава Білого дому запевнив, що без України не приймають про неї жодних рішень і не ведуть жодних дискусій.

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