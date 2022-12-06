Наше "бавовнятко": у Повітряних Силах висловилися про винуватця вибухів у Росії
Напередодні пролунали потужні вибухи на декількох російських аеродромах. Внаслідок удару постраждала авіація, яку держава-агресорка використовувала для атак по Україні.
Очевидно, що це результат роботи українського "бавовнятка". Про це 24 каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Натомість росіяни заявляють, що працював безпілотник. Як зауважує Ігнат, таким чином вони визнають недолугість своєї системи ППО. Хоча, у них є потужні сучасні ЗРК "Тор", "Панцир-С1", БУК (М1, М2, М3), С-300, С-400 "Тріумф". Зрештою, територія Росії дуже велика, тому навряд чи в них вистачить комплексів, аби повністю її перекрити.
Вони заявляють, що це був безпілотник. Можливо. Але ми знаємо, що це наше "бавовнятко",
– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Вибухи на російських аеродромах: коротко
- 5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Того ж дня на аеродромі під Рязанню спалахнув бензовоз. Внаслідок цього – багато поранених та загиблих.
- Вранці 6 грудня стався вибух на військовому аеродромі в Курську. Міністр оборони Олексій Резніков пов'язав інцидент з курінням у недозволених місцях.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що вибухи на російських аеродромах можуть завадити кампанії ворога з атак по українській інфраструктурі. Пошкоджені літаки мали використовуватися для завдання ударів по нашій території.
- Однак військовий експерт Петро Черник наголошує: на жаль, загальний стратегічний потенціал і запас міцності окупантів у частині ракет ще доволі великий. Відтак росіяни продовжать вдаватися до масованих атак.