Легко прогнозувати їхні дії, – авіаексперт про ефективність ударів по російській ППО

Російська система протиповітряної оборони чітко вибудувана та працює за стандартами. Водночас дії ППО окупантів дуже легко спрогнозувати.

Це дуже добре, адже зараз ЗСУ потрібно щодня дуже серйозно працювати щодо тимчасово окупованого Криму. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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"Вони діють за стандартами, прописаними правилами. Через це легко прогнозувати їхні дії. Це дуже добре. Зараз нам дуже серйозно треба працювати щодня щодо Криму", – сказав авіаексперт.

Потрібно знищувати ворожу ППО

Костянтин Криволап зазначив, що потрібно знищувати насамперед радіолокаційні системи, засоби РЕБ, якими росіяни можуть збивати засоби ураження українських захисників. У якому стані б не була ППО ворога, але вона працює.

Їхня система не дозволяє нам почувати себе вільними у цьому просторі. Тому знищення усіх цих радіолокаційних, радіотехнічних систем, систем РЕБ, локаторів, пускових установок – усе це на користь. Потрібно робити це щодня, поки у них нічого не залишиться,

– підкреслив він.

За словами авіаційного експерта, у російських загарбників ще досить багато засобів ППО. Тому треба активно працювати, щоб їх знищити.

Росія атакує Харків ракетами С-300

Росіяни часто атакують Харків ракетами С-300. Авіаексперт зауважив, що захистити місто від цих ворожих ракет дуже складно. Тому потрібно знищувати пускові, коли вони тільки виходять на позиції.

Тобто у нас повинні бути засоби виявлення, коли ці машини виходять на позиції і влучати у них. У позиції можна влучати за допомогою, наприклад, F-16 за умови задавлювання їхніх засобів ППО і так далі. У нас зараз просто не вистачає засобів, якими ми можемо це зробити,

– пояснив Криволап.

Це можна буде зробити за допомогою засобів ППО, винищувачів Gripen або штурмовиків А-10. Також F-16, які будуть знищувати системи ППО протирадіолокаційними ракетами.

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