Для них це нереальне завдання: полковник запасу ЗСУ пояснив можливості російської ППО

Росія має величезну територію, тому перекрити її всю засобами ППО – нереально. Вони можуть захистити лише напрямок Москви та потреби деяких військових або серйозних інфраструктурних об'єктів.

Однак у країні-агресорці значно більше територій не прикрито, ніж захищено. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Це завдання не можна виконати

Роман Світан зазначив, що Росія розбита на сектори. Повністю перекрити її ППО – неможливо. Свого часу Радянський Союз не міг прикрити усю територію системами ППО, хоча їх виготовляли досить багато. Захищеними були лише напрямок Москви та, можливо, Санкт-Петербурга.

Та ж картина у Росії. Вони можуть якось перекрити московський напрямок. Можливо, перекрити потреби деяких військових або серйозних інфраструктурних об'єктів. Та кількість неприкритих російських об'єктів на порядки перевищує ту кількість, яка прикрита. Тому це завдання, яке росіяни не можуть виконати,

– пояснив він.

Тому як тільки Україна отримає можливість завдавати ударів по російській території, у росіян будуть величезні напрямки, які їм не буде чим прикривати. Для нашої держави дуже важлива, зокрема, авіаційна складова засобів ураження, щоб бити по військових об’єктах на території країни-агресорки.

"Тоді росіянам доведеться знімати озброєння з лінії фронту. Маю на увазі ППО, зенітно-ракетні комплекси, авіацію перекидати та, як мінімум, вздовж Волги перекривати напрямки. Це значить, що зменшиться щільність військ на лінії боєзіткнення, на окупованих територіях, до Керчі точно. Для нас це дуже хороший хід, якщо ми отримаємо таку можливість", – додав військовий експерт.

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