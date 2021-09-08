Наслідки урагану Іда: кількість жертв у США перевищила 70 людей
8 вересня 2021 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:ABC News
Станом на 7 вересня кількість жертв урагану Іда, який накрив США, зросла до щонайменше 71 людини. Зокрема, шторм у Луїзіані забрав життя 15 людей.
Кількість загиблих зростає
Зокрема, 68-річний чоловік розбився, коли впав з даху. Загиблий намагався відремонтувати пошкодження, які оселі завдав ураган Іда.
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Також 71-річний чоловік помер через кисневу недостатність під час тривалого вимкнення електроенергії.
Окрім того, рятувальники виявили тіло жінки, яку упродовж тижня вважали зниклою безвісти.
Байден відвідав постраждалі регіони
- Постраждалі регіони відвідав президент Джо Байден. Він наголосив, що часу більше нема: країна мусить боротися зі змінами клімату.
- За словами лідера Штатів, екстремальна погода вже завдала страждань усій країні. Окрім того, кліматичні зміни вже завдали шкоди економіки.
- Байден наголосив, що покращень очікувати не варто. Наразі питання, чи може ситуація погіршуватися.
Ураган Іда: головне
- Ураган Іда накрив узбережжя Мексиканської затоки 29 серпня. Негода навіть змінила течію річки Міссісіпі.
- Спершу урагану навіть присвоїли 4 категорію з 5 можливих. Однак згодом – послабили до 3. Водночас швидкість вітру сягала 240 кілометрів на годину.
- Ураган досягнув Нью-Йорка. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.
- Спершу повідомили про понад 10 загиблих, однак згодом кількість жертв почала різко зростати. Зокрема, у місті Елізабет в американському штаті Нью-Джерсі сім'я потонула у власній квартирі.