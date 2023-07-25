Після заколоту Пригожина в Росії з'явилось два центри влади, – Піонтковський назвав прізвища

Заколот Євгенія Пригожина 24 червня став точкою неповернення для Росії. Після інциденту в країні встановилось двовладдя.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Раніше він заявив, що Владіміра Путіна хотіли ослабити для вирішальної розмови.

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"Я вважаю, що з 24 червня в Росії встановилось двовладдя – є два центри влади. Перший – це Путін, який зберіг певні елементи влади. Другий – ті люди, які не підкорились його наказу вранці 24-го", – зазначив Піонтковський.

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До слова, другим центром влади є не Пригожин – він лише інструмент групи, яку називають "партією почесної капітуляції". Мова про еліти, які прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України. Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.

Серед них особливо вирізняється найближчий соратник і "гаманець" Путіна – Юрій Ковальчук.

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Під час заколоту 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.

Найманцям ПВК "Вагнера" запропонували підписати контракт з міноборони Росії або переміститись у Білорусь. Починаючи з 15 липня, бойовики прибувають до табору під Осиповичами.

На кордоні з Польщею тривають тренування білоруської армії з вагнерівцями. Євгеній Пригожин заявив, що зробить білоруську армію "другою у світі".

Владімір Путін був шокований подіями 24 червня. Його зачепила радість, з якою зустрічали Пригожина в Ростові, тому вирішив і собі відхопити людської уваги. Диктатор їздив до Дагестану й пішов обійматись у натовп.

Така дивна поведінка могла свідчити про те, що замість Путіна був його двійник. До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти це підтверджують.

Загалом у Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'юрозповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.