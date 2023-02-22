Лукашенко вдає "бурхливу діяльність": які шанси вступу Білорусі у війну

ЗМІ оприлюднили внутрішній документ Кремля, в якому мовиться, що Росія хоче до 2030 року повністю контролювати Білорусь. Тим часом, у так званому міноборони Білорусі звинуватили Україну в провокаціях на кордоні і заявили, що переходять до "максимально стриманої реакції" та "адекватного реагування". Та залучення білоруської армії до російсько-української війни очікувати поки що не варто.

Так у коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це стосується й довгострокової перспективи.

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"Вони просто цього не хочуть. Але ризики, на 100%, російських можливих агресивних проявів з території Білорусі – не зникли. Тобто, вони присутні", – сказав він

Керівник Центру військово-правових досліджень переконаний, що ці ризики хоч і невисокі, але вони будуть зберігатися.

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Демонстрація "бурхливої діяльності"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, впевнений Мусієнко, усіляко намагається уникнути безпосереднього залучення Білорусі до російсько-української війни. Через це військове керівництво Білорусі то ухвалює якісь рішення про реагування, то проводить навчання або ж перевіряє мобілізаційний резерв.

"Вони, є інформація, перекинули посилення до литовського кордону. Тобто, знову ж таки, Білорусь маневрує, демонструє, скажімо так, "велику бурхливу діяльність", – заявив Олександр Мусієнко.

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