Чи піде Білорусь у наступ на Україну та який регіон під загрозою: відповідь експерта

Російські війська накопичують сили в Білорусі, а отже загроза наступу з півночі на Україну посилюється. Однак існують сумніви, що з цього напрямку окупанти будуть рухатись у бік Києва.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше Генштаб повідомив, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає. Однак, напрямок наступу може зміститись на захід білорусько-українського кордону.

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Мета повторного наступу з Білорусі

Ступак зазначив, що раніше ми спостерігали за тим, як росіяни вивозять білоруську військову техніку до себе. Нині напрямок змінився. Однак сил для наступу на Київ – недостатньо. На початку вторгнення з Білорусі заходило величезне угруповання з технікою, екіпіровані, добре навчені, з підтримкою авіації й ракетними ударами. Нині українські сили продовжують мінувати білорусько-український кордон сантиметр за сантиметром.

Якщо білоруси з росіянами спробують зайти, то це буде не Київ, а щось віддалене,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Експерт Українського інституту майбутнього додав, що треба розуміти, якою буде мета такого наступу:

Перерізати комунікацію постачання Західного озброєння по Варшавській трасі.

Відтягнути увагу наших військових, наших сил і засобів з Півдня та зі Сходу на відбиття загрози з Півночі й полегшення ситуації для росіян на інших напрямках.

Захопити чергову АЕС.

Демонстративно зайти на 20 – 30 кілометрів у Київську область, продемонструвати свою присутність, аби спровокувати паливну, соціальну кризу, утворити затори на дорогах і паніку серед населення.

Недооцінювати ворога не можна

Він продовжив, що недооцінювати ворога не можна. У Росії вперше з часу початку повномасштабної війни офіційно призначили командувача російських сил в Україні Суровікіна. Раніше такого не було. Слід розуміти, хто він і як з'явився:

Він може бути креатурою першого заступника директора ФСБ Ковальова, який має всі шанси обійняти посаду директора ФСБ.

Йому дозволили вийти в медіаплощину, чого до цього не робив ніхто з інших командирів.

Він командує повітряно-космічними силами Росії, і якраз за 2 дні після його призначення розпочались масовані ракетні обстріли й атаки дронами.

"Він опікується всім, що злітає з землі, летить у повітрі й падає на землю", – наголосив Ступак.

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На території Білорусі є "МіГи" з ракетами

За словами колишнього співробітника СБУ, росіяни мають на території Білорусі літаки "МіГ", оснащені ракетами "Кинджал". Вони заявляють, що підіймають їх у повітря для патрулювання, однак в Україні на це щоразу спрацьовує сирена. Це також елемент терору й залякування населення. Крім того, за допомогою цього вони проводять радіорозвідку, виявляють позиції ППО, шукають "білі плями".

Хочу звернутись до людей. Не можна не реагувати на тривоги, мовляв, то була фальшива тривога, ніде нічого не прилетіло. Най буде так. Ви ж не знаєте про певні збиття, бо є окремі операції, комбінації, про які не треба розказувати. Десь ворога вводять в оману. Не про всі вдалі збиття нам треба знати. Тривоги – це важливо, і не треба не зважати на них,

– підкреслив експерт Українського інституту майбутнього.

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